Il giornalista ha commentato la vittoria della Nazionale contro l'Irlanda del Nord e si è soffermato sui due giocatori nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 05:02)

Gianfranco Teotino, su Skysport, ha commentato la vittoria della Nazionale di Gattuso contro l'Irlanda del Nord e in particolare si è soffermato su due giocatori nerazzurri, Esposito e Bastoni. Il primo ha giocato 26 minuti, ha fatto due tiri totali e uno in porta, non è riuscito a segnare ma ha fatto 11 tocchi e ha totalizzato una percentuale del 75% di passaggi riusciti. Il secondo ha forzato il suo rientro per mettersi a disposizione della Nazionale, come ha spiegato il ct.

Il giornalista, dei due interisti ha detto: «Esposito è entrato bene, è riuscito a fare movimenti e a mettere palle coraggiose che con Retegui nel primo tempo non si erano visti». A proposito del difensore e del suo ruolo nella Nazionale di Gattusoha sottolineato: «Giocando da centrale è stato un po' limitato negli inserimenti. rivedrei nell'organizzazione difensiva la posizione di bastoni per sfruttare meglio le sue caratteristiche. Credo che di Bastoni comunque si fidi molto e quindi se sta bene secondo me giocherà pure la finale», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)