Stefano Borghi, noto telecronista di Sky Sport, negli studi dell'emittente satellitare ha commentato quanto accaduto nel secondo turno di Champions League e non solo. A proposito dell'Inter, si è soffermato in particolare sulla grande attenzione che sta ricevendo in questa prima fase di stagione il giovane Pio Esposito. Questo il parere di Borghi sul centravanti di Castellammare di Stabia:

"Pio Esposito? Le pressioni sono sbagliate, ma anche inevitabili. Lui qualche dimostrazione in questo senso l'ha data: col River e col Sassuolo è capitato di sbagliare la prima giocata, ma poi non si è arreso ed è cresciuto".