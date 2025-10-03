FC Inter 1908
Le parole del noto telecronista a proposito del giovane attaccante nerazzurro già importante per Cristian Chivu
Daniele Vitiello
Stefano Borghi, noto telecronista di Sky Sport, negli studi dell'emittente satellitare ha commentato quanto accaduto nel secondo turno di Champions League e non solo. A proposito dell'Inter, si è soffermato in particolare sulla grande attenzione che sta ricevendo in questa prima fase di stagione il giovane Pio Esposito. Questo il parere di Borghi sul centravanti di Castellammare di Stabia:

"Pio Esposito? Le pressioni sono sbagliate, ma anche inevitabili. Lui qualche dimostrazione in questo senso l'ha data: col River e col Sassuolo è capitato di sbagliare la prima giocata, ma poi non si è arreso ed è cresciuto".

