Marco Astori Redattore 3 ottobre - 00:00

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: "L'infortunio di Thuram è un problema per l'Inter: è l'unico che ha giocato da titolare tutte le partite e stava molto bene.

E' quello che crea, ti allunga la squadra: però Esposito ti dà profondità non con la palla lunga, ma gliela dai addosso e te la tiene. Bonny lo vedi e dici che è velocissimo, ma ha buona tecnica e sa anche dribblare: ti dà soluzioni diverse. Gli attaccanti sono diversi rispetto al passato e possono essere sicuramente più utili.

Sta nascendo l'Inter di Chivu? L'Inter è tornata a giocare come giocava prima: tanto questa squadra è lì. L'Inter, per fare quello che sta facendo, spende più energie di tutte le altre: perché arriva attraverso il gioco, porta 7-8 giocatori oltre la linea della palla. Non ha giocatori che ti saltano e vanno in contropiede: deve sviluppare quell'idea di gioco. Quando ha liberato di nuovo Bastoni e Dimarco, arrivano le belle giocate e l'Inter è bella da vedere".