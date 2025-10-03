FC Inter 1908
Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il momento dei nerazzurri
Marco Astori Redattore 

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: "L'infortunio di Thuram è un problema per l'Inter: è l'unico che ha giocato da titolare tutte le partite e stava molto bene.

E' quello che crea, ti allunga la squadra: però Esposito ti dà profondità non con la palla lunga, ma gliela dai addosso e te la tiene. Bonny lo vedi e dici che è velocissimo, ma ha buona tecnica e sa anche dribblare: ti dà soluzioni diverse. Gli attaccanti sono diversi rispetto al passato e possono essere sicuramente più utili.

Sta nascendo l'Inter di Chivu? L'Inter è tornata a giocare come giocava prima: tanto questa squadra è lì. L'Inter, per fare quello che sta facendo, spende più energie di tutte le altre: perché arriva attraverso il gioco, porta 7-8 giocatori oltre la linea della palla. Non ha giocatori che ti saltano e vanno in contropiede: deve sviluppare quell'idea di gioco. Quando ha liberato di nuovo Bastoni e Dimarco, arrivano le belle giocate e l'Inter è bella da vedere".

