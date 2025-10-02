Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Dal mio punto di vista Sucic è un titolare, Zielinski non è più quello di una volta: diamo subito un titolo.
Adani: “Vi do il titolo: questo giocatore dell’Inter non è più quello di una volta”
A Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League
Quello tattico è un discorso molto evoluto nel calcio moderno: chi è 4 poi difende a 3, chi è a 3 poi si allarga e diventa a 4. Nel terzo gol di Lautaro è incredibile come Thuram aspetti la sovrapposizione di Bastoni come se fosse un quarto, in realtà è un terzo: parlo di movimenti.
Nel suo sistema l'Inter si riconosce molto: le due punte se giocano fanno giocare. Questo sistema torna buono e dominante se le due punte fanno giocare".
