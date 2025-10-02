Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Dal mio punto di vista Sucic è un titolare, Zielinski non è più quello di una volta: diamo subito un titolo .

Quello tattico è un discorso molto evoluto nel calcio moderno: chi è 4 poi difende a 3, chi è a 3 poi si allarga e diventa a 4. Nel terzo gol di Lautaro è incredibile come Thuram aspetti la sovrapposizione di Bastoni come se fosse un quarto, in realtà è un terzo: parlo di movimenti.