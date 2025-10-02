FC Inter 1908
Adani: “Vi do il titolo: questo giocatore dell’Inter non è più quello di una volta”

Adani: “Vi do il titolo: questo giocatore dell’Inter non è più quello di una volta” - immagine 1
A Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League: "Dal mio punto di vista Sucic è un titolare, Zielinski non è più quello di una volta: diamo subito un titolo.

Adani: “Vi do il titolo: questo giocatore dell’Inter non è più quello di una volta”- immagine 2
Getty

Quello tattico è un discorso molto evoluto nel calcio moderno: chi è 4 poi difende a 3, chi è a 3 poi si allarga e diventa a 4. Nel terzo gol di Lautaro è incredibile come Thuram aspetti la sovrapposizione di Bastoni come se fosse un quarto, in realtà è un terzo: parlo di movimenti.

Adani: “Vi do il titolo: questo giocatore dell’Inter non è più quello di una volta”- immagine 3
Getty Images

Nel suo sistema l'Inter si riconosce molto: le due punte se giocano fanno giocare. Questo sistema torna buono e dominante se le due punte fanno giocare".

 

