Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così prima di Cagliari-Inter di questa sera: "L'Inter è in rincorsa continua per come è finita la scorsa stagione, come è cominciata questa e per come si sono messe le cose: ha necessità di fare una serie per conquistare la serenità di lavorare.
Potrebbe essere una partita decisa dai duelli: Pisacane si è presentato molto bene in Serie A, ha dato alla sua squadra la capacità di adattarsi alle consegne della partita e c'è un'identità molto chiara. Affronterà l'Inter come il Napoli: l'Inter deve imporre la superiorità delle individualità nel confronto singolo, così avrebbe buone possibilità di vincere".
