"Se l'Inter fa 4 punti con Roma e Como ha praticamente vinto lo scudetto. Guarda il calendario: c'è lo scontro tra Napoli e Milan alla prossima, se l'Inter fa 4 punti vuol dire che riprende fiducia, autostima, poi rientra Lautaro. In senso assoluto la partita con il Como è quella più difficile di tutte, ma la partita con la Roma è pesantissima perché Napoli-Milan giocano il giorno dopo, giochi con addosso tutti i tuoi fantasmi. La partita con la Roma è cruciale, se l'Inter non la vince entra veramente in una difficoltà. Mentre se la vince riacquisisce le proprie sicurezze. Il problema è che l'Inter è lì e ha un vantaggio cospicuo perché se l'è meritato, ora è tutto in discussione perché l'Inter nelle ultime gare non ha fatto vedere quello che l'aveva portata lì, ovvero spietatezza contro le non big, momenti lunghi di dominio. Non so se sia mentale o fisica la questione, ma se vince con la Roma riacquisisce dei pezzi e la testa ti fa andare le gambe più veloci. Poi rientra Lautaro che è un pezzo discretamente importante".