"4 punti con Roma e Como metto la firma? Sì per un paio di motivi: il primo è legato alla condizione generale dell'Inter che è certamente una condizione alla quale non siamo abituati rispetto a come l'avevamo vista un mesetto fa. Ci sono un po' di giocatori sotto tono, non si è capito se si è fatto male o meno Calhanoglu. E poi dalle avversarie, più il Como della Roma. In generale il Como è più forte di tutti in Serie A. 4 punti su 6 sarebbero un bel bottino. Ti rimane in testa l'ultima partita che è stata brutta. Con l'Atalanta era in pieno controllo, la partita con la Fiorentina no. Come fanno tutte le avversarie si può soffrire e portare a casa le partite.