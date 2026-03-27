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fcinter1908 ultimora Biasin: “Firmo per 4 punti tra Roma e Como per 2 motivi. L’Inter deve togliersi l’idea che…”

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Biasin: “Firmo per 4 punti tra Roma e Como per 2 motivi. L’Inter deve togliersi l’idea che…”

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Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia, commenta il momento dell'Inter e la lotta al vertice in Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia, commenta il momento dell'Inter e la lotta al vertice in Serie A

 "4 punti con Roma e Como metto la firma? Sì per un paio di motivi: il primo è legato alla condizione generale dell'Inter che è certamente una condizione alla quale non siamo abituati rispetto a come l'avevamo vista un mesetto fa. Ci sono un po' di giocatori sotto tono, non si è capito se si è fatto male o meno Calhanoglu. E poi dalle avversarie, più il Como della Roma. In generale il Como è più forte di tutti in Serie A. 4 punti su 6 sarebbero un bel bottino. Ti rimane in testa l'ultima partita che è stata brutta. Con l'Atalanta era in pieno controllo, la partita con la Fiorentina no. Come fanno tutte le avversarie si può soffrire e portare a casa le partite.

Biasin: “Firmo per 4 punti tra Roma e Como per 2 motivi. L’Inter deve togliersi l’idea che…”- immagine 2

Con la Fiorentina hai giocato molto male, l'Inter che viene messa lì non me la ricordo negli ultimi 5 anni. C'è questo dubbio, questa paura... ma se uno guarda solo la classifica e vede +6 ad aprile dice bravi. Invece ti porti dietro un sacco di dubbi per quanto successo da un mese a questa parte e dall'anno scorso o quando il Milan ha vinto lo scudetto. Una squadra matura deve gestire questa cosa, come? Intanto con rientro di Lautaro, la sua assenza è costata tanto. Se la classifica è questa vuol dire che sei stato bravo, ma devi tirarti fuori dalla testa l'idea che non sei più in grado di fare partite come le facevi un mese fa".

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