Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, Stefano Borghi ha parlato di Inter-Juve e dell'impatto positivo di Chivu da quando siede sulla panchina nerazzurra. "All'andata fu una partita strana, rocambolesca, l'Inter giocò bene, la Juve vinse di carattere ma con mosse particolari. L'Inter in quella partita aveva dimostrato di non essere una formazione alla deriva, pensiero che si poteva avere dopo l'epilogo della stagione precedente. Anche la sconfitta interna con l'Udinese, l'Inter faceva vedere di avere delle idee, di aver bisogno di tempo per scaricarle sul campo, però aspettarsi una squadra così dominante, così totale in una stagione con così tante incognite, fino in fondo no".

"Io mi aspettavo che l'Inter potesse rimanere un punto di riferimento, ma non che fosse così marcatamente la squadra migliore, soprattutto per capacità di arrivare a dimostrare e rendere concreto questo potenziale. Chivu? Si è preso in mano l'Inter e ha costruito questa squadra perché è competente e determinato. Rimango convinto che il punto di partenza sia stato rendersi estremamente credibile, prima dal gruppo che veniva da un grosso shock, poi si è reso credibile all'esterno. È stato recepito quello che ha portato e questo ha accelerato il processo".