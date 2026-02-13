Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, Gianluca Di Marzio ha parlato di Inter-Juve . "Non mi aspettavo che l'Inter avesse una resa così qualitativa alta. Vero che di Chivu me ne parlavano benissimo l'anno scorso quando col Parma faceva benissimo contro le grandi. È un allenatore molto intelligente, mi piace molto nella comunicazione, non mi sembra mai ipocrita, dice sempre quello che pensa".

"Anche nella gestione del gruppo a volte ci sono delle sostituzioni sorprendenti. Rispetto alla partita di andata contro la Juve, dove aveva dimostrato qualche pecca dal punto difensivo, l'ha sistemata dietro perché l'Inter fa adesso dell'impermeabilità difensiva la sua forza. Akanji è diventato un giocatore super, non so perché Guardiola se ne sia privato. Inter-Juve sarà decisiva? Se i nerazzurri vincono sì. Poi dipende molto da Pisa-Milan anche".