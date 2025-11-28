FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”

ultimora

Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”

Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…” - immagine 1
Il noto giornalista Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo i due ko consecutivi
Alessandro Cosattini Redattore 

Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”- immagine 2

Il noto giornalista Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo i due ko consecutivi:

Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”- immagine 3
Getty Images

“L’Inter sta meglio del Liverpool. Non so se sia mancanza inconscia di fiducia degli interisti, in tutte e cinque le sconfitte la prestazione c’è stata. Atletico, Milan, Udinese, Napoli, l’Inter la fa la prestazione.

Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”- immagine 4
Getty Images

Sicuramente è un fattore mentale, non so se legato al non credere a ciò che si fa. Forse c’è affaticamento nel gruppo, più che non credere in quel che si fa”.

Leggi anche
Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa...
Pedullà: “La sfortuna non c’entra niente: allarme Inter. Tante gare in fotocopia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA