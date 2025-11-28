Il noto giornalista Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo i due ko consecutivi:
Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu c’è…”
“L’Inter sta meglio del Liverpool. Non so se sia mancanza inconscia di fiducia degli interisti, in tutte e cinque le sconfitte la prestazione c’è stata. Atletico, Milan, Udinese, Napoli, l’Inter la fa la prestazione.
Sicuramente è un fattore mentale, non so se legato al non credere a ciò che si fa. Forse c’è affaticamento nel gruppo, più che non credere in quel che si fa”.
