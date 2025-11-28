Il noto giornalista Stefano Borghi a Sky Sport ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo i due ko consecutivi

“L’Inter sta meglio del Liverpool. Non so se sia mancanza inconscia di fiducia degli interisti, in tutte e cinque le sconfitte la prestazione c’è stata. Atletico, Milan, Udinese, Napoli, l’Inter la fa la prestazione.