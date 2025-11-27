Anche il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha detto la sua sulla sconfitta dell'Inter contro l'AtleticoMadrid in CL. « Purtroppo per l'Inter - ha detto - siamo al quarto quinto indizio, quindi siamo a due prove. Sei bellino, anche bellissimo, ti guardi allo specchio, hai la partita in mano. Crei occasioni, adesso faccio, aspetto un secondo, non vado in vantaggio però ti recupero...».

«Allora Juve-Inter a pochi minuti dalla fine cambia per gli episodi. Vai a Napoli e giochi un grande primo tempo e cambi perché gli altri capitalizzano gli episodi. Il derby ce l'abbiamo fresco in testa. Non parlo di Inter-Udinese. Stessa cosa con l'AM, quando mi parlano di sfortuna, come dice Bisseck, è una cosa a cui non credo. Quando una squadra perde partite in fotocopia così c'è una situazione che tu non hai modificato. Questa è una squadra che specchiandosi pensa di aver portato a casa il bottino ma non porta a casa quello che dovrebbe portare. L'Inter è più forte dell'AM ma è un allarme perché hai perso cinque partite in stagione, non hai messo a repentaglio la qualificazione perché sei ancora in tempo, ma sono sconfitte in fotocopia contro le grandi e fai nulla per capire come mai accade pur avendo le gare in mano», ha concluso.