Alessandro Cosattini Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 00:05)

A Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del momento dell’Inter dopo i due ko consecutivi.

“Sono certezze queste confitte più che segnali. Ci sono dei problemi. Il modo di giocare dell’Inter in alcuni momenti non si sposa con le caratteristiche dei giocatori. Sono sconfitte quasi tutte uguali: l’Inter gioca e crea, poi ha questi cali di tensione… Arrivano tutte nello stesso modo, bisogna pensare a cosa fare.

Se decidi di giocare così, devi segnare di più. Se fai questo numero di gol, non le porti a casa le partite. La domanda che ora lancio a Bergomi è questa: i cambi sono all’altezza di quelli che escono?

Io sono innamorato di Lautaro, credo sia il più forte in Serie A, ma quest’anno fa fatica mi sembra. Ha qualcosa in meno rispetto alle passate stagioni. Trascina sempre, non è che sbaglia tanti gol, ma lo vedo che ha qualcosa in meno che non riesco a identificare. Oltre ai numeri.

Ho la sensazione che l'Inter ora creda meno in quello che fa, vedo meno compattezza io nella squadra. Prima vedevo una feroce applicazione, ora non la vedo più. Non sto criticando Chivu io, non dico che sbaglia. Mi sembra che la squadra sia più fragile psicologicamente, il feroce credo di prima non lo vedo. Alle prime difficoltà cala la fiducia, perché di fondo fiducia piena non ce l'hanno”, ha detto Caressa.