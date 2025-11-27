FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda”

ultimora

Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda”

Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda” - immagine 1
A Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del momento dell’Inter dopo i due ko consecutivi
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del momento dell’Inter dopo i due ko consecutivi.

Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda”- immagine 2
Getty

“Sono certezze queste confitte più che segnali. Ci sono dei problemi. Il modo di giocare dell’Inter in alcuni momenti non si sposa con le caratteristiche dei giocatori. Sono sconfitte quasi tutte uguali: l’Inter gioca e crea, poi ha questi cali di tensione… Arrivano tutte nello stesso modo, bisogna pensare a cosa fare.

Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda”- immagine 3
Getty Images

Se decidi di giocare così, devi segnare di più. Se fai questo numero di gol, non le porti a casa le partite. La domanda che ora lancio a Bergomi è questa: i cambi sono all’altezza di quelli che escono?

Caressa: “Inter, ci sono problemi e non vedo la ferocia di prima! A Bergomi faccio questa domanda”- immagine 4
Getty

Io sono innamorato di Lautaro, credo sia il più forte in Serie A, ma quest’anno fa fatica mi sembra. Ha qualcosa in meno rispetto alle passate stagioni. Trascina sempre, non è che sbaglia tanti gol, ma lo vedo che ha qualcosa in meno che non riesco a identificare. Oltre ai numeri.

Ho la sensazione che l'Inter ora creda meno in quello che fa, vedo meno compattezza io nella squadra. Prima vedevo una feroce applicazione, ora non la vedo più. Non sto criticando Chivu io, non dico che sbaglia. Mi sembra che la squadra sia più fragile psicologicamente, il feroce credo di prima non lo vedo. Alle prime difficoltà cala la fiducia, perché di fondo fiducia piena non ce l'hanno”, ha detto Caressa.

Leggi anche
Pedullà: “La sfortuna non c’entra niente: allarme Inter. Tante gare in fotocopia...
Altafini avvisa il Napoli: “Io avrei paura dell’Inter, non va mai sottovalutata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA