FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…”

ultimora

Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…”

Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…” - immagine 1
Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha analizzato la vittoria dei nerazzurri sul campo del Lecce
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…”- immagine 2
LECCE, ITALY - FEBRUARY 21: Federico Dimarco of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between US Lecce and FC Internazionale at Stadio Via del Mare on February 21, 2026 in Lecce, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Contro il Lecce per l'Inter è arrivata la settima vittoria consecutiva in campionato. Nonostante diverse defezioni, i nerazzurri hanno giocato una gara seria meritando nettamente la vittoria. Presente negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha analizzato la vittoria della squadra di Cristian Chivu.

Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…”- immagine 3
Getty Images

"Partita difficile, sembrava mancasse un po' di filo sulla lama, invece alla fine l'ha vinta con tre situazioni costanti: i cambi, i calci d'angolo e il piede di Dimarco che è sempre più il principe degli assist man".

(Sky Sport)

 

 

Leggi anche
Hernanes: “Il mancino di Dimarco? Marcelo era più skills, lo paragono a quello...
Lecce, Di Francesco: “Dovevamo mettere più paura all’Inter. I due gol su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA