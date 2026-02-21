Contro il Lecce per l'Inter è arrivata la settima vittoria consecutiva in campionato. Nonostante diverse defezioni, i nerazzurri hanno giocato una gara seria meritando nettamente la vittoria. Presente negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha analizzato la vittoria della squadra di Cristian Chivu.
Borghi: “L’Inter l’ha vinta con queste tre situazioni costanti. Sembrava mancasse…”
Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha analizzato la vittoria dei nerazzurri sul campo del Lecce
"Partita difficile, sembrava mancasse un po' di filo sulla lama, invece alla fine l'ha vinta con tre situazioni costanti: i cambi, i calci d'angolo e il piede di Dimarco che è sempre più il principe degli assist man".
