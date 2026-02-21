Lecce, Di Francesco: “Dovevamo mettere più paura all’Inter. I due gol su angolo…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Abbiamo trovato davanti una squadra che è venuta a fare una partita importante e seria. Il Lecce ha ribattuto colpo su colpo. Loro non ci hanno permesso di essere troppo offensivi, noi dovevamo essere un po' più incisivi. Il rammarico è aver creato pochi pericoli e aver preso due gol su calcio piazzato. Avevamo creduto di poterla portare fino alla fine, magari si sarebbero innervositi e qualche ripartenza avrebbe potuto fargli male.