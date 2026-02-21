Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Abbiamo trovato davanti una squadra che è venuta a fare una partita importante e seria. Il Lecce ha ribattuto colpo su colpo. Loro non ci hanno permesso di essere troppo offensivi, noi dovevamo essere un po' più incisivi. Il rammarico è aver creato pochi pericoli e aver preso due gol su calcio piazzato. Avevamo creduto di poterla portare fino alla fine, magari si sarebbero innervositi e qualche ripartenza avrebbe potuto fargli male.
Lecce, Di Francesco: “Dovevamo mettere più paura all’Inter. I due gol su angolo…”
Il pensiero dell'allenatore del Lecce dopo la gara persa questo pomeriggio contro l'Inter al Via del Mare
Avremmo voluto portare un risultato positivo a casa. Ci abbiamo creduto, la squadra ha dimostrato voglia per 75'. Gli episodi sono andati nella direzione dell'Inter, ma non è casuale. Hanno tenuto più palla e alla lunga ci sta. Avevamo concesso poco fino a un certo punto, ma contro le grandi devi dare la sensazione di potergli fare male: lo abbiamo fatto tropo poco. In certi momenti dovevamo essere più aggressivi. L'Inter è una di quelle squadre che ti fa male se concedi spazio. Peccato non aver portato in porto il risultato".
