Hernanes, ex centrocampista, ha commentato così l'ennesima prestazione eccellente di Federico Dimarco
Marco Astori
Marco Astori 

Negli studi di DAZN, Hernanes, ex centrocampista, ha commentato così l'ennesima prestazione eccellente di Federico Dimarco: "Quali mancini come Dimarco? Ho giocato con Ganso, che aveva un cervello incredibile. Poi Roberto Carlos, Marcelo: lui era diverso, era più skills, non faceva così tanti assist.

Dybala poi. Io lo metto insieme al sinistro di Dybala. Anche Foden ha un mancino così, ma quest'anno Dimarco per me è il più forte di tutti: è veramente incredibile perché non è solo il gol e l'assist, ma ha messo i compagni minimo 50 volte i compagni davanti alla porta. E' il più pericoloso".

