FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…”

ultimora

Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…”

Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…” - immagine 1
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista ha commentato la difficile situazione in casa Liverpool
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…”- immagine 2
Getty Images

In casa Liverpool è scoppiata la grana Salah. Le dichiarazioni dell'egiziano rilasciate al termine della gara col Leeds, non sono piaciute a club e tecnico. Slot ha infatti deciso di non convocare l'attaccante per la trasferta di Champions League contro l'Inter.

Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…”- immagine 3
Getty Images

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Stefano Borghi ha commentato la difficile situazione in casa Reds. "Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far salire un po' i toni, questa stagione non sta dando un contributo da Salah, l'allenatore è legittimato a metterlo in panchina, indipendentemente dalla sua storia"

Leggi anche
Cruciani: “Se il Como avesse dato ok, Fabregas non sarebbe andato all’Inter?”....
Souness: “Salah? Ha detto una cosa da non credere. La priorità di Slot è battere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA