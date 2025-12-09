Borghi: “Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far…”

In casa Liverpool è scoppiata la grana Salah . Le dichiarazioni dell'egiziano rilasciate al termine della gara col Leeds, non sono piaciute a club e tecnico. Slot ha infatti deciso di non convocare l'attaccante per la trasferta di Champions League contro l'Inter.

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Stefano Borghi ha commentato la difficile situazione in casa Reds. "Il momento del Liverpool è devastante, ma è stato Salah a far salire un po' i toni, questa stagione non sta dando un contributo da Salah, l'allenatore è legittimato a metterlo in panchina, indipendentemente dalla sua storia"