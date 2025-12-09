Al tavolo del podcast Numer1 si dibatte su Cesc Fabregas e su quanto accaduto in estate con l'Inter: lo spagnolo non si è liberato dal Como e il club nerazzurro ha poi virato su Cristian Chivu. Ecco lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.
Cruciani: "Se il Como gli avesse dato il via libera per andare all'Inter, lui non sarebbe andato?".
Zazzaroni: "Il Como non ha mai pensato di dargli il via libera e lui non ha mai pensato di andare da altre parti".
Cruciani: "Se tu non pensi di andare da altre parti, non vai a parlare con direttori sportivi ed emissari di altre squadre".
