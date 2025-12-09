Al tavolo del podcast Numer1 si dibatte su Cesc Fabregas e su quanto accaduto in estate con l'Inter: lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni

Al tavolo del podcast Numer1 si dibatte su Cesc Fabregas e su quanto accaduto in estate con l'Inter: lo spagnolo non si è liberato dal Como e il club nerazzurro ha poi virato su Cristian Chivu. Ecco lo scambio tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.