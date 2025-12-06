FC Inter 1908
Ds Fiorentina: "I tifosi hanno risposto, noi no. Ci siamo dimenticati di venire a Reggio. Se…"

Ds Fiorentina: "I tifosi hanno risposto, noi no. Ci siamo dimenticati di venire a Reggio. Se…"

Ds Fiorentina: “I tifosi hanno risposto, noi no. Ci siamo dimenticati di venire a Reggio. Se…” - immagine 1
Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, rilasciate al termine di Sassuolo-Fiorentina
Ds Fiorentina: “I tifosi hanno risposto, noi no. Ci siamo dimenticati di venire a Reggio. Se…” - immagine 1
Ds Fiorentina: &#8220;I tifosi hanno risposto, noi no. Ci siamo dimenticati di venire a Reggio. Se&#8230;&#8221;

Ancora una volta la Fiorentina è uscita dal campo con una sconfitta. La squadra di Vanoli è caduta anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al termine della gara, il ds della viola, Roberto Goretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni. "C’è una presa di coscienza della squadra. I tifosi hanno risposto ma noi no, ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia. Abbiamo dimostrato che al momento non siamo squadra, abbiamo fatto alcune partite in cui siamo migliorati ma oggi non è successo".

"Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere il black out continueremo a scendere in campo con questo atteggiamento. Se non c’è fiducia del compagno e massima collaborazione tra i giocatori la situazione diventa un problemaBisogna ritrovare le piccole cose che messe insieme sono determinanti. Ci vuole fiducia nei compagni. Sicuramente ce la metteremo tutta per rialzarci“.

