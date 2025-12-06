Ancora una volta la Fiorentina è uscita dal campo con una sconfitta. La squadra di Vanoli è caduta anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al termine della gara, il ds della viola, Roberto Goretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni. "C’è una presa di coscienza della squadra. I tifosi hanno risposto ma noi no, ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia. Abbiamo dimostrato che al momento non siamo squadra, abbiamo fatto alcune partite in cui siamo migliorati ma oggi non è successo".