Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: "Gioca sugli 80m come faceva…"

Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: “Gioca sugli 80m come faceva…”

Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: "Gioca sugli 80m come faceva…"
Promosso a pieni voti stavolta Luis Henrique: prova molto convincente per l'esterno dell'Inter nel poker contro il Como a San Siro
Marco Astori
Marco Astori 

Promosso a pieni voti stavolta Luis Henrique: prova molto convincente per l'esterno dell'Inter nel poker contro il Como a San Siro.

Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: "Gioca sugli 80m come faceva…"
Getty Images

Anche La Gazzetta dello Sport promuove il brasiliano, addirittura eleggendolo come migliore in campo. E nel giudizio scatta anche il paragone pesante.

Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: "Gioca sugli 80m come faceva…"

"Un assist e… mezzo per Lautaro (Martinez sciupa il secondo). Ha capito come si gioca da “quinti”, si è spalmato su 80 metri di campo come faceva Perisic", si legge.

