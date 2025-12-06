Promosso a pieni voti stavolta Luis Henrique: prova molto convincente per l'esterno dell'Inter nel poker contro il Como a San Siro.
Luis Henrique, 7 per Gazzetta e scatta il paragone pesante: “Gioca sugli 80m come faceva…”
Anche La Gazzetta dello Sport promuove il brasiliano, addirittura eleggendolo come migliore in campo. E nel giudizio scatta anche il paragone pesante.
"Un assist e… mezzo per Lautaro (Martinez sciupa il secondo). Ha capito come si gioca da “quinti”, si è spalmato su 80 metri di campo come faceva Perisic", si legge.
