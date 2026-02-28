FC Inter 1908
Borghi: “Inter, neo Champions ma stagione potrebbe comunque essere clamorosa. Chivu…”

Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bodo Glimt, l'Inter torna alla vittoria e fa un altro passo verso lo scudetto
Marco Macca
Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bodo Glimt, l'Inter torna alla vittoria e fa un altro passo verso lo scudetto, battendo il Genoa 2-0. Stefano Borghi a Sky Sport ha analizzato così il successo dei nerazzurri:

"Il campionato dell'Inter è straordinario. C'è solo il neo dei big match, che Chivu ha ammesso dopo la partita contro la Juventus. Ma è un cammino straordinario. Quello contro il Bodo è stato un incidente di percorso, ma con scudetto e Coppa Italia potrebbe mettere il timbro su una stagione clamorosa, anche viste le premesse".

"E' stata la solita partita dell'Inter: ha avuto la palla, l'ha gestita. Lotta scudetto? Campionato in mano all'Inter. Non è ancora chiusa, però. Chivu, considerato anche com'era finita la scorsa stagione, di errori ne ha fatti davvero pochi".

(Fonte: Sky Sport)

