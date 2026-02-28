FC Inter 1908
Zenga: “Davano l’Inter distrutta, finita! E io a Chivu avrei chiesto questa cosa simpatica”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così la vittoria dei nerazzurri sul Genoa
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così la vittoria dei nerazzurri sul Genoa: "Il Bodo è stato un incidente di percorso: se prendi l'Inter dell'anno scorso sembrava una società distrutta, hanno fatto il Mondiale e tutti a dire che era finita. Ora si ritrova a 67 punti e con 22 vittorie: dai... Magari sono di parte perché sono interista, ma sono contento di questo.

Io a Chivu avrei chiesto una cosa molto simpatica: il Mondiale per Club non è andato benissimo, poi le due sconfitte contro Udinese e Juve, poi il percorso è cambiato. Gli avrei chiesto quanto c'è di suo: perché probabilmente c'è anche la bravura di un allenatore giovane dichiarato all'inizio inesperto che si è messo di fianco un altro con non tanta esperienza come Kolarov".

 

