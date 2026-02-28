Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così la vittoria dei nerazzurri sul Genoa: "Il Bodo è stato un incidente di percorso: se prendi l'Inter dell'anno scorso sembrava una società distrutta, hanno fatto il Mondiale e tutti a dire che era finita. Ora si ritrova a 67 punti e con 22 vittorie: dai... Magari sono di parte perché sono interista, ma sono contento di questo.
Zenga: "Davano l'Inter distrutta, finita! E io a Chivu avrei chiesto questa cosa simpatica"
Zenga: “Davano l’Inter distrutta, finita! E io a Chivu avrei chiesto questa cosa simpatica”
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così la vittoria dei nerazzurri sul Genoa
Io a Chivu avrei chiesto una cosa molto simpatica: il Mondiale per Club non è andato benissimo, poi le due sconfitte contro Udinese e Juve, poi il percorso è cambiato. Gli avrei chiesto quanto c'è di suo: perché probabilmente c'è anche la bravura di un allenatore giovane dichiarato all'inizio inesperto che si è messo di fianco un altro con non tanta esperienza come Kolarov".
