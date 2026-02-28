Ecco il dato degli spettatori presenti sugli spalti di San Siro per la gara tra Inter e Genoa di stasera comunicato dal club nerazzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, anche col Genoa i tifosi rispondono presente: ecco il dato degli spettatori
ultimora
Inter, anche col Genoa i tifosi rispondono presente: ecco il dato degli spettatori
Ecco il dato degli spettatori presenti sugli spalti di San Siro per la gara tra Inter e Genoa di stasera comunicato dal club nerazzurro
Spettatori Inter-Genoa: 72.945
Eccezionalmente terzo blu in parte disponibile per i tifosi interisti. Ospiti: 165
© RIPRODUZIONE RISERVATA