Inter, anche col Genoa i tifosi rispondono presente: ecco il dato degli spettatori

Ecco il dato degli spettatori presenti sugli spalti di San Siro per la gara tra Inter e Genoa di stasera comunicato dal club nerazzurro
Marco Astori
Ecco il dato degli spettatori presenti sugli spalti di San Siro per la gara tra Inter e Genoa di stasera comunicato dal club nerazzurro:

Spettatori Inter-Genoa: 72.945

Eccezionalmente terzo blu in parte disponibile per i tifosi interisti. Ospiti: 165

