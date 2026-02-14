Borghi: “Esposito dominante. Espulsione? E’ simulazione Bastoni, i giocatori…”

Negli studi di Sky Sport 24, Stefano Borghi ha analizzato così quanto accaduto a San Siro tra Inter e Juventus, partita vinta dai nerazzurri 3-2:
"L'Inter ha dato ancora una volta l'impressione di avere qualche giro in meno in queste partite, ma ha dimostrato nel finale di volerla andare e portare a casa. C'è da dire comunque che Chivu ha creato un gruppo coeso e determinato. Nell'applicazione del regolamento di oggi, può anche starci fallo e ammonizione, ma sposo la linea di Del Piero sul fatto che probabilmente non è nemmeno fallo. Quella è una simulazione".
"L'atteggiamento dei giocatori deve essere più orientato all'aiuto dell'arbitro. Esposito? Ha già la maturità per essere dominante e incisivo, fa gol pesanti in partite pesanti. E' ora di cominciare a mettere in secondo piano le prospettive e considerare quello che è già".
(Fonte: Sky Sport)
