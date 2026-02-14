Borghi: “Esposito dominante. Espulsione? E’ simulazione Bastoni, i giocatori…”

"L'Inter ha dato ancora una volta l'impressione di avere qualche giro in meno in queste partite, ma ha dimostrato nel finale di volerla andare e portare a casa. C'è da dire comunque che Chivu ha creato un gruppo coeso e determinato. Nell'applicazione del regolamento di oggi, può anche starci fallo e ammonizione, ma sposo la linea di Del Piero sul fatto che probabilmente non è nemmeno fallo. Quella è una simulazione".