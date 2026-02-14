"Chiaro ed evidente che ci sono state due partite. C'è stata un'espulsione ingiusta. E' stata una partita molto equilibrata: quando l'Inter non performa ottimamente, storciamo il naso. Nel frattempo, la Juventus sta cercando il suo percorso e ha giocato ottimamente. L'Inter stasera ha avuto un plus da Pio Esposito, che sta determinando sempre di più".

"L'espulsione? Non è neanche fallo. Bisognerebbe prendersi qualche istante in più per ammonire. Anche perché così inasprisci gli animi in campo, devi valutare la situazione. Dimarco? Ha un piede ragazzi... Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ma stasera ha sbagliato commentando l'episodio, l'Inter non ha bisogno di questo, mi aspettavo qualcosa di diverso. Quando sei forte, vuoi vincere bene. Quando ti capita un episodio a tuo favore lampante, non sei contento. Magari fra un paio di giorni se ne renderà conto".