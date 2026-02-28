Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha fatto queste considerazioni prima di Inter-Genoa:
Borghi: “L’Inter rischia di mettersi addosso la pressione da sola. Sono curioso di…”
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha fatto queste considerazioni prima dell'inizio di Inter-Genoa
"Il rischio è quello di non vincere e mettersi addosso la pressione, per l'Inter. Ovvio che questa debba essere una partita di reazione per l'Inter. Ma sono curioso di sapere se sarà una squadra serena o arrabbiata".
"Bisogna vedere se l'Inter sarà consapevolezza e che andrà dritta verso il suo obiettivo, o se sarà nervosa dopo l'eliminazione".
