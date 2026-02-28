Walter Zenga, ex portiere, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della gara tra Inter e Genoa: "Partire battuti per il Genoa non è mai bello, bisogna sempre giocarsela: l'Inter da Conte fino a Inzaghi e ora con Chivu ha fatto finale di Europa League, due finali di Champions, due scudetti e non conto le coppe. Vuol dire che la mentalità è quella di competere sempre fino alla fine.