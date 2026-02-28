L'Inter torna in campo a San Siro dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. Queste le considerazioni di Paolo Condò negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Condò: “Inter vincerà lo scudetto, ma la rosa sarà ristrutturata. Ci sono giocatori che…”
ultimora
Condò: “Inter vincerà lo scudetto, ma la rosa sarà ristrutturata. Ci sono giocatori che…”
L'Inter torna in campo a San Siro dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. Queste le considerazioni di Paolo Condò
"Penso che l'Inter porterà a casa questo scudetto, a differenza della scorsa stagione, ma ciò non toglie che l'eliminazione dalla Champions sia stata una delusione enorme. Sono convinto che l'Inter vincerà questo campionato e che in estate ci sarà una profonda ristrutturazione della rosa. Ci sono giocatori che ormai da tanti anni costituiscono il nucleo fondanti".
"Le due finali di Champions per me sono risultati, al di là del fatto che non sia arrivato il trofeo. Ma si avverte la necessità di ristrutturare la rosa".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA