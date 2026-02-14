FC Inter 1908
Borghi: “All’Inter stasera si chiede un segnale. Curioso di capire chi manderà Spalletti…”

Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus a San Siro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus a San Siro:

"All'Inter stasera si chiede un segnale, la Juventus deve provare a vincere, oltre a giocare bene. Sono curioso di vedere chi manderà Spalletti in pressione su Zielinski, io immagino Miretti. Ci sono tanti incastri possibili.

(Fonte: Sky Sport)

