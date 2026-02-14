Serena: “Inter cambiata con Chivu. Rispetto alla squadra di Inzaghi ora…”

FC Inter 1908
Negli studi di Sky Sport, Aldo Serena, doppio grande ex di Inter-Juventus, ha parlato così prima del fischio d'inizio della partita di San Siro
Negli studi di Sky Sport, Aldo Serena, doppio grande ex di Inter-Juventus, ha parlato così prima del fischio d'inizio della partita di San Siro:

"Quando giocavo nella Juventus e dovevamo andare a giocare a San Siro contro l'Inter, Boniperti ci diceva sempre: 'Ricordate che andiamo a giocare nella Scala del Calcio e che serve il vestito nuovo'. La metamorfosi da Inzaghi a Chivu è passata per questa aggressione offensiva per arrivare subito al tiro".

"Ha dinamiche di gioco ora ben consolidate ora la squadra. Non è una cosa che può fare per 90', ma ce l'ha nelle sue nozioni".

(Fonte: Sky Sport)

