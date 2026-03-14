Marcus Thuram peggiore in campo in Inter-Udinese per La Gazzetta dello Sport (qui la durissima pagella della rosea). Ma anche un altro titolare è stato giudicato in modo negativo dalla rosea.
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fcinter1908 ultimora “Anonimo, un tempo basta e avanza”: Gazzetta distrugge un titolare di Inter-Atalanta
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“Anonimo, un tempo basta e avanza”: Gazzetta distrugge un titolare di Inter-Atalanta
Marcus Thuram peggiore in campo in Inter-Udinese per La Gazzetta dello Sport, ma è pesante il giudizio a un altro titolare
"Comparsa poco protagonista. Non illumina, non tira, non attacca l’area. Anonimo. Un tempo basta e avanza. Anche perché ammonito", si legge. È la pagella di Petar Sucic, voto 5,5 per il centrocampista croato. Non il miglior momento della sua prima stagione in nerazzurro...
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