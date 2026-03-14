Marcus Thuram peggiore in campo in Inter-Udinese per La Gazzetta dello Sport, ma è pesante il giudizio a un altro titolare

Marcus Thuram peggiore in campo in Inter-Udinese per La Gazzetta dello Sport ( qui la durissima pagella della rosea ). Ma anche un altro titolare è stato giudicato in modo negativo dalla rosea.

"Comparsa poco protagonista. Non illumina, non tira, non attacca l’area. Anonimo. Un tempo basta e avanza. Anche perché ammonito", si legge. È la pagella di Petar Sucic, voto 5,5 per il centrocampista croato. Non il miglior momento della sua prima stagione in nerazzurro...