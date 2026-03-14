"Il pubblico di San Siro è stato ingeneroso nei confronti di Thuram. Mi viene da dire che, se i tifosi dell'Inter fischiano Thuram, poi non si devono lamentare se gli altri fischiano Bastoni. Pio Esposito ha fatto una grande partita. Per me non era da sostituire dopo 63'".

"Per il resto, credo che Chivu stia avvertendo la pressione, la squadra avrebbe dovuto avere una reazione dopo il Bodo. Perché non l'ha avuta? Difficile a dirsi. Non si può spiegare tutto con l'assenza di Lautaro. Ora l'Inter deve resettare".