GdS – Borja Valero dice no al Betis: resta in Serie A. Due offerte, nelle prossime ore…

Borja Valero è pronto a scegliere la nuova destinazione. Dopo aver lascia l’Inter, il centrocampista spagnolo è conteso da diversi club di Serie A e a breve deciderà quale maglia indossare nella prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dell’ormai ex nerazzurro: “Sull’altra sponda del Naviglio l’addio social malinconico lo ha dato Borja Valero all’Inter, avversario di Bonaventura in tanti derby del recente passato: lo spagnolo è prossimo a sciogliere le riserve sulla nuova casacca. Juric ha già fatto la sua proposta per dare fosforo ed esperienza al nuovo Verona. Il Genoa prova a far vacillare la pole dei veneti, mentre lo spagnolo ha declinato la corte del Betis che lo vorrebbe riportare in Liga. Questione di ore per capire se Setti riuscirà nel colpaccio“.