Borja Valero: “Inzaghi, turnover inevitabile. Rigori Lukaku? Lui e Lautaro in allenamento…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Monza, Borja Valero ha parlato così della sfida di San Siro: "Le rotazioni di Inzaghi ci stanno, in pochi giorni si giocano partite fondamentali per l'Inter. Il turnover è inevitabile, ci sono Barella e Mkhitaryan che giocano praticamente sempre ma è normale questo turnover prima di una partita così importante come quella del Benfica"

Su Barella

"Quando uno gioca tutte le partite ci sta avere alti e bassi, il momento peggiore lo ha vissuto in consonanza con la squadra. Lui è molto passionale, ha bisogno di partite come quelle di Champions per riprendere la confidenza vista negli anni scorsi. E' importante per l'Inter che Barella torni al suo livello"