Ospite in studio a Sky Sport, l’ex centrocampista Borja Valero ha parlato così del momento dell’Inter di Cristian Chivu.
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fcinter1908 ultimora Borja Valero: “Inter? Non è tutto catastrofico. Vi assicuro che con quella maglia addosso…”
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Borja Valero: “Inter? Non è tutto catastrofico. Vi assicuro che con quella maglia addosso…”
Ospite in studio a Sky Sport, l’ex centrocampista Borja Valero ha parlato così del momento dell’Inter di Cristian Chivu
“L’Inter ha più armi di tutti in Serie A, a volte capitano questi momenti e sembra tutto catastrofico ma non lo è. Vincere un campionato con 30 punti di distacco è impensabile, è tutto nella norma. Vestire la maglia dell’Inter pesa tantissimo, giocare a San Siro vuol dire tanto. Ci sono notti in cui non ti vengono le cose. Senti tutto ciò che ti dicono, devi avere un grandissimo carattere.
Lautaro pressa, fa il 9, fa il 10, ti cambia il modo di giocare assolutamente. Quando manca, si vede: è importantissimo”.
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