“L’Inter ha più armi di tutti in Serie A, a volte capitano questi momenti e sembra tutto catastrofico ma non lo è. Vincere un campionato con 30 punti di distacco è impensabile, è tutto nella norma. Vestire la maglia dell’Inter pesa tantissimo, giocare a San Siro vuol dire tanto. Ci sono notti in cui non ti vengono le cose. Senti tutto ciò che ti dicono, devi avere un grandissimo carattere.