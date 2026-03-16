Intervenuto in collegamento con Numer1 Podcast, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha usato parole non troppo lusinghiere nei confronti di Cristian Chivu. Ecco le considerazioni del giornalista:
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Criscitiello: “Chivu non può essere l’allenatore del futuro dell’Inter. Frattesi? Mai rigore”
"Non ho pregiudizi nei confronti di Chivu, ma sono contro le grandi squadre che prendono allenatori con 13 presenze in Serie A. L'Inter gestisce malissimo la Champions per colpa dell'inesperienza di Chivu. Se lo prendi come traghettatore, a me va bene, ma se pensi di fondare il futuro dell'Inter con Chivu hai floppato e per me stai prendendo una cantonata. Vincere è sempre complicato e, se vincerà lo scudetto, gli diremo bravo, ma dire che ha fatto un grandissimo lavoro è completamente errato".
"Per me non può essere l'allenatore futuro del progetto nerazzurro per vincere ed essere competitivi in Italia e in Europa. Ha fatto quello che doveva fare, il minimo indispensabile: ha vinto contro squadre che, per vari motivi, non si sono praticamente mai presentate. L'episodio di Frattesi? Nel calcio di oggi purtroppo lo è, ma per me quello non è assolutamente rigore".
(Fonte: Numer1 Podcast)
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