"Non ho pregiudizi nei confronti di Chivu, ma sono contro le grandi squadre che prendono allenatori con 13 presenze in Serie A. L'Inter gestisce malissimo la Champions per colpa dell'inesperienza di Chivu. Se lo prendi come traghettatore, a me va bene, ma se pensi di fondare il futuro dell'Inter con Chivu hai floppato e per me stai prendendo una cantonata. Vincere è sempre complicato e, se vincerà lo scudetto, gli diremo bravo, ma dire che ha fatto un grandissimo lavoro è completamente errato".