Sandro Sabatini , attraverso un video per i canali social del podcast Numer1, è tornato così sull'ultima giornata di campionato e sugli errori arbitrali: "E allora? Visto? Sabato mattina gli antinteristi ipotizzavano la Marotta League per far vincere lo scudetto all'Inter, sabato sera gli interisti immaginavano un complotto anti Inter pilotato dagli arbitri. Infine domenica sera il Milan perde, i punti tornano ad essere 8 per Chivu e lo scudetto sembra comunque una cavalcata tutto sommato agevole.

E le polemiche che fine fanno? Vengono ammorbidite dalla vittoria della Lazio. Ma manca una considerazione: ci vuole più rispetto, quello che non c'è mai appena c'è un errore. Il rispetto nei confronti di un giudizio da visuale privilegiata, quello dell'arbitro, un secondo giudizio dalla visuale sicuramente più competente degli altri, quelli del VAR, e infine l'accettazione di un errore che ci può stare.

Senza che si gridi al complotto, al disastro, al campionato falsato. Anche perché, spiegatemi una cosa: ma campionato falsato in favore o a danno di chi? Se una volta c'è un errore pro una squadra e contro un'altra e la domenica successiva ce n'è un altro che divide chi lo ha ricevuto prima e chi lo riceve involontariamente dopo? Un po' di rispetto e di calma e non lasciamo guidare le nostre opinioni solo dai risultati, altrimenti che opinioni sono?