Borussia Dortmund-Inter, quando parla Chivu? Conferenza e vigilia, gli orari

Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 27 gennaio, alla vigilia della sfida
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Borussia Dortmund nell'ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 27 gennaio.

  • Ore 11:15 Allenamento Borussia Dortmund | Dortmund-Brackel Training Ground, Dortmund

  • Ore 11:30 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

  • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Borussia Dortmund | BVB Stadion, Dortmund

  • Ore 18.45 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BVB Stadion, Dortmund

    • (Fonte: Inter.it)

