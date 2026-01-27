Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della mossa di Chivu di togliere Luis Henrique con il Pisa:
Pastore: “Chivu ha fatto una mossa alla Capello, pochissimi allenatori l’avrebbero fatta”
"Questo weekend è giusto celebrare una squadra che ha dominato, ha dilagato ha fatto sei gol, 15 palle gol... E voglio dire una cosa su Chivu che abbiamo sempre guardato in maniera un po' prudente: in un campionato dove ci sono Allegri, Gasperini, Conte, Italiano, Spalletti, Sarri...Chivu è primo per distacco, per dispersione. E visto che abbiamo citato Capello tra i padri putativi di Chivu, è una mossa alla Capello quella di togliere al 35' Luis Henrique. Una mossa per nulla carina, spietata verso il giocatore. Chivu avrebbe potuto preservare Luis Henrique togliendolo all'intervallo evitandogli fischi e garantendogli un'uscita soft. ma ha voluto dare una sterzata a tutti quelli in campo. Dico alla squadra che quei 12' vanno giocata a tutta, l'Inter fa tre gol e quindi ha ragione Chivu.
Capello ai tempi della Juve lo fece due volte in un mese: mettere Camoranesi e toglierlo. Due volte allo stesso giocatore. Chivu davanti alle telecamere è molto pacato, però mosse di questo tipo sono molto forti. Vengono fatte per stuzzicare una squadra pigra al di fuori di Luis Henrique. La reazione violenta prosegue fino al 90', missione compiuta. Complimenti a Chivu, sono mosse che rimangono. Ricordo quando Inzaghi tolse in maniera un po' isterica Bastoni e Mkhitaryan a Udine perché erano ammoniti, non ci fu alcuna reazione positiva, anzi erano 1-1 e finì 3-1. È una mossa che può causare anche delle rotture, delle frizioni in spogliatoio. Invece in questo weekend sapendo che avresti potuto allungare quella mossa andava fatta. Non battere il Pisa sarebbe stato terribile. Ha avuto grande velocità di pensiero, non tutti l'avrebbero fatto, pochissimi allenatori avrebbero sacrificato un pedone per portare a casa la partita".
