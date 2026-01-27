"Questo weekend è giusto celebrare una squadra che ha dominato, ha dilagato ha fatto sei gol, 15 palle gol... E voglio dire una cosa su Chivu che abbiamo sempre guardato in maniera un po' prudente: in un campionato dove ci sono Allegri, Gasperini, Conte, Italiano, Spalletti, Sarri...Chivu è primo per distacco, per dispersione. E visto che abbiamo citato Capello tra i padri putativi di Chivu, è una mossa alla Capello quella di togliere al 35' Luis Henrique. Una mossa per nulla carina, spietata verso il giocatore. Chivu avrebbe potuto preservare Luis Henrique togliendolo all'intervallo evitandogli fischi e garantendogli un'uscita soft. ma ha voluto dare una sterzata a tutti quelli in campo. Dico alla squadra che quei 12' vanno giocata a tutta, l'Inter fa tre gol e quindi ha ragione Chivu.