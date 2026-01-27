Trevisani: "Ha vinto Ferdinando. Sono due mosse che porterebbero l'Inter a non competere più per lo scudetto, ma a cucirselo già sul petto. In questo momento rimane come unico problema, unico difetto di una squadra molto bella che ha implementato il centrocampo con Zeilinski e soprattutto in attacco. In questo momento in cui Thuram non sta bene, pensare di dire che Thuram non è tra i due attaccanti dell'Inter fa sorridere rispetto alla concorrenza che c'era in attacco la passata stagione. Se Esposito deve giocare e Lautaro deve giocare Thuram può fare la riserva dell'Inter oppure può non essere indispensabile. Quando gli scorsi anni Thuram si rompeva l'Inter finiva. Quest'anno l'attacco forte, centrocampo migliorato, Akanji migliorato e un allenatore che sta gestendo tutto bene a livello di comunicazione e di risorse. L'Inter funziona, ha due cose che vanno sistemate: da quello che capisco Sommer verrà sistemato a fine anno e non in corsa, Martinez difficilmente diventerà titolare. Quella dell'esterno destro ha provato a colmarla ma non si è ancora sistemata. Nella gara di venerdì col Pisa si è vista la differenza sia perché è uscito Luis Henrique sia perché è entrato Dimarco in versione champagne totale. Poteva fare sei gol solo Dimarco.