Trevisani: “Inter si cuce lo scudetto se fa 2 mosse. Roba da cilicio paragonare Luis Henrique a…”

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani parla degli unici due problemi che ci sono nell'Inter di Chivu
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani parla degli unici due problemi che ci sono nell'Inter di Chivu:

Trevisani: "Nessuno ha fatto scacco matto in due, non avete capito..."

Siani: "Provo a leggerla io: l'Inter fa scacco matto se cambia il portiere e l'esterno destro". 

Trevisani: "Ha vinto Ferdinando. Sono due mosse che porterebbero l'Inter a non competere più per lo scudetto, ma a cucirselo già sul petto. In questo momento rimane come unico problema, unico difetto di una squadra molto bella che ha implementato il centrocampo con Zeilinski e soprattutto in attacco. In questo momento in cui Thuram non sta bene, pensare di dire che Thuram non è tra i due attaccanti dell'Inter fa sorridere rispetto alla concorrenza che c'era in attacco la passata stagione. Se Esposito deve giocare e Lautaro deve giocare Thuram può fare la riserva dell'Inter oppure può non essere indispensabile. Quando gli scorsi anni Thuram si rompeva l'Inter finiva. Quest'anno l'attacco forte, centrocampo migliorato, Akanji migliorato e un allenatore che sta gestendo tutto bene a livello di comunicazione e di risorse. L'Inter funziona, ha due cose che vanno sistemate: da quello che capisco Sommer verrà sistemato a fine anno e non in corsa, Martinez difficilmente diventerà titolare. Quella dell'esterno destro ha provato a colmarla ma non si è ancora sistemata. Nella gara di venerdì col Pisa si è vista la differenza sia perché è uscito Luis Henrique sia perché è entrato Dimarco in versione champagne totale. Poteva fare sei gol solo Dimarco.

Credo che il problema sia sempre lo stesso: Luis Henrique può fare l'alternativa a Dumfires? Sì, preso a parametro zero o pagato 7 milioni. Luis Henrique 25 milioni ha le aspettative di uno pagato il doppio di Dumfries che non vale un quarto di Dumfries. Per questo lo fischiano. Quando vedi Wesley e vedi Luis Henrique potresti fare come quello col cilicio e la frusta che si autocolpisce. Probabilmente Martinez non è così sul pezzo per farsi dare fiducia. Rispetto a un portiere che è un bravo ragazzo, è bello, ha fatto grandi cose, ma onestamente è difficile vedere Sommer in campo e non avere un moto di tenerezza. Quando la palla gira nell'area dell'Inter c'è il panico, tra i pali è abbastanza in ritardo se ci si mette anche a fare danno col piede è un grosso problema. Le partite che ha giocato Martinez non ha mai fatto un errore. Probabilmente c'è la paura di: se metto Martinez e poi non regge la pressione e sbaglia, poi come lo rimetto Sommer? Questo credo sia quello che frena Chivu"

