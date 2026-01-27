Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani parla degli unici due problemi che ci sono nell'Inter di Chivu:
Trevisani: “Inter si cuce lo scudetto se fa 2 mosse. Roba da cilicio paragonare Luis Henrique a…”
Trevisani: "Nessuno ha fatto scacco matto in due, non avete capito..."
Siani: "Provo a leggerla io: l'Inter fa scacco matto se cambia il portiere e l'esterno destro".
Trevisani: "Ha vinto Ferdinando. Sono due mosse che porterebbero l'Inter a non competere più per lo scudetto, ma a cucirselo già sul petto. In questo momento rimane come unico problema, unico difetto di una squadra molto bella che ha implementato il centrocampo con Zeilinski e soprattutto in attacco. In questo momento in cui Thuram non sta bene, pensare di dire che Thuram non è tra i due attaccanti dell'Inter fa sorridere rispetto alla concorrenza che c'era in attacco la passata stagione. Se Esposito deve giocare e Lautaro deve giocare Thuram può fare la riserva dell'Inter oppure può non essere indispensabile. Quando gli scorsi anni Thuram si rompeva l'Inter finiva. Quest'anno l'attacco forte, centrocampo migliorato, Akanji migliorato e un allenatore che sta gestendo tutto bene a livello di comunicazione e di risorse. L'Inter funziona, ha due cose che vanno sistemate: da quello che capisco Sommer verrà sistemato a fine anno e non in corsa, Martinez difficilmente diventerà titolare. Quella dell'esterno destro ha provato a colmarla ma non si è ancora sistemata. Nella gara di venerdì col Pisa si è vista la differenza sia perché è uscito Luis Henrique sia perché è entrato Dimarco in versione champagne totale. Poteva fare sei gol solo Dimarco.
Credo che il problema sia sempre lo stesso: Luis Henrique può fare l'alternativa a Dumfires? Sì, preso a parametro zero o pagato 7 milioni. Luis Henrique 25 milioni ha le aspettative di uno pagato il doppio di Dumfries che non vale un quarto di Dumfries. Per questo lo fischiano. Quando vedi Wesley e vedi Luis Henrique potresti fare come quello col cilicio e la frusta che si autocolpisce. Probabilmente Martinez non è così sul pezzo per farsi dare fiducia. Rispetto a un portiere che è un bravo ragazzo, è bello, ha fatto grandi cose, ma onestamente è difficile vedere Sommer in campo e non avere un moto di tenerezza. Quando la palla gira nell'area dell'Inter c'è il panico, tra i pali è abbastanza in ritardo se ci si mette anche a fare danno col piede è un grosso problema. Le partite che ha giocato Martinez non ha mai fatto un errore. Probabilmente c'è la paura di: se metto Martinez e poi non regge la pressione e sbaglia, poi come lo rimetto Sommer? Questo credo sia quello che frena Chivu"
