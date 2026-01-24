Il Borussia Dortmund si prepara nel migliore dei modi alla sfida contro l’Inter, nell’ottava e ultima giornata di League Phase di Champions League, in programma mercoledì sera al Signal Iduna Park.
Il Borussia Dortmund vince e attende l'Inter: 3-0 all'Union Berlino e 2° posto
Il Borussia Dortmund vince e attende l’Inter: 3-0 all’Union Berlino e 2° posto
I gialloneri superano con un netto 3-0 l'Union a Berlino e si preparano nel migliore dei modi alla sfida contro l'Inter
I gialloneri superano in trasferta col risultato di 3-0 l’Union Berlino in trasferta, nel match valido per la 19esima giornata di Bundesliga: le reti portano le firme di Emre Can su rigore nel primo tempo e Schlotterbeck e Beier nella ripresa.
Il Borussia conquista la vittoria numero 12 in campionato in questa stagione e consolida il secondo posto con 42 punti, a +6 sull’Hoffenheim in attesa della sfida di domani contro sul campo del Werder Brema.
