Al termine di Inter-Pisa, Emanuele Giaccherini ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. L'ex giocatore ha speso belle parole per uno dei protagonisti della gara, Pio Esposito. "La testa è sul pezzo, l'obiettivo è chiaro: quello di allungare, essere protagonista, di portare a casa il campionato, ha dato un segnale a tutte le altre. Dico la verità, non è un caso che l'Inter abbia l'attacco migliore del campionato, lo fanno vedere i numeri, lo fanno vedere gli attaccanti e oggi hanno dimostrato di essere qualcosa di forte e importante. Va dato merito anche al Pisa che è rimasto in partita per un tempo".