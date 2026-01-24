Al termine di Inter-Pisa, Emanuele Giaccherini ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. L'ex giocatore ha speso belle parole per uno dei protagonisti della gara, Pio Esposito. "La testa è sul pezzo, l'obiettivo è chiaro: quello di allungare, essere protagonista, di portare a casa il campionato, ha dato un segnale a tutte le altre. Dico la verità, non è un caso che l'Inter abbia l'attacco migliore del campionato, lo fanno vedere i numeri, lo fanno vedere gli attaccanti e oggi hanno dimostrato di essere qualcosa di forte e importante. Va dato merito anche al Pisa che è rimasto in partita per un tempo".
"Il gol più bello? Sicuramente quello di Dimarco. Esposito? È impressionante la facilità con cui riesce a tenere palla, gioca da veterano, sembra che abbia 300 partite in Serie A e 150 gol. Anche il gol ha un tempismo da attaccante vero, è un gol che facevano i bomber come Trezeguet, Vieri. È un ragazzo che non smette mai di sorprendere, ma che ha ancora un bel percorso davanti".
