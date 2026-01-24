Tomas Palacios si avvicina al ritorno in patria: il difensore argentino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe a un passo dall'Estudiantes. Una mossa salvifica per un giocatore giovane (classe 2003), che non è riuscito a imporsi in Italia e che, di fatto, non gioca da un anno e mezzo. Un trasferimento che, inoltre, può far bene anche all'Inter, ormai consapevole dell'errata valutazione fatta al momento dell'acquisto.