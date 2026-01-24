Tomas Palacios si avvicina al ritorno in patria: il difensore argentino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe a un passo dall'Estudiantes. Una mossa salvifica per un giocatore giovane (classe 2003), che non è riuscito a imporsi in Italia e che, di fatto, non gioca da un anno e mezzo. Un trasferimento che, inoltre, può far bene anche all'Inter, ormai consapevole dell'errata valutazione fatta al momento dell'acquisto.
Palacios, flop tecnico ed economico. E il suo rischia di essere solo un arrivederci all’Inter
Acquisto flop—
Arrivato a Milano nelle battute finali del mercato estivo del 2024 come una sorta di oggetto misterioso, Palacios ci ha messo addirittura due mesi prima di debuttare con l'Inter, collezionando solamente tre spezzoni di gara fino a gennaio. In inverno la scelta di andare in prestito al Monza con l'obiettivo di accumulare minuti ed esperienza in Serie A, ma anche qui l'argentino non riuscì a mettersi in mostra, finendo coinvolto dalla disastrosa stagione dei brianzoli, culminata con la retrocessione. Tornato in nerazzurro, fin da subito è stato messo ai margini del gruppo, non giocando nemmeno un monuto con Chivu: una bocciatura senza attenuanti, al netto di qualche problema fisico.
Un autentico flop, anche alla luce della cifra spesa per portarlo a Milano: ben 6,5 milioni di euro, che potrebbero diventare 11 al raggiungimento di determinati obiettivi.
Solo un arrivederci?—
Il suo eventuale trasferimento all'Estudiantes, tuttavia, rischia di trasformarsi solamente in un arrivederci, e non in un addio. L'accordo, ancora in attesa di ufficialità, prevede un prestito fino al 31 dicembre 2026 con opzione di acquisto. Niente obbligo di riscatto, quindi, con il club argentino che si riserverà di valutare il rendimento del giocatore prima di presentare eventuali offerte.
Appare poco probabile, comunque, che l'Inter possa rientrare positivamente dall'investimento fatto, anche alla luce di un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Un motivo in più che lascia pensare che Palacios possa restare ancora a lungo legato ai nerazzurri, seppur senza mai vedere (o quasi) il campo.
