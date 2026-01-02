FC Inter 1908
Botafogo, lo stipendio di Correa è un ostacolo per il San Paolo. Nel club sanno…

Il Botafogo ha la necessità di ridurre il monte ingaggi, l'ex nerazzurro potrebbe lasciare ma tutto è bloccato per il suo stipendio alto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

La necessità di ridurre gli stipendi ha guidato alcune delle decisioni del Botafogo all'inizio di questa stagione. Il club sta lavorando con l'idea di apportare aggiustamenti mirati, sebbene la situazione finanziaria imponga alcuni limiti evidenti.

Secondo quanto riporta RTI Esporte, il club sta incontrando difficoltà nelle trattative per la partenza di Joaquin Correa. L'ex attaccante dell'Inter era stato offerto al San Paolo nell'ambito di un accordo che coinvolgeva Nahuel Ferraresi e Pablo Maia, ma al momento la trattativa è bloccata. Lo stipendio del giocatore è considerato incompatibile con la realtà finanziaria del club. Ingaggiato con grandi aspettative, Correa percepisce circa 300.000 dollari al mese dal Botafogo.

Per il San Paolo la cifra è considerata insostenibile, ma l'interesse rimane concreto, a condizione che ci sia una sostanziale riduzione dello stipendio, cosa che dipende dalla volontà del giocatore. Internamente, il Botafogo riconosce che il contratto del giocatore argentino è un grosso ostacolo per i club interessati.

