Il Botafogo ha la necessità di ridurre il monte ingaggi, l'ex nerazzurro potrebbe lasciare ma tutto è bloccato per il suo stipendio alto

La necessità di ridurre gli stipendi ha guidato alcune delle decisioni del Botafogo all'inizio di questa stagione. Il club sta lavorando con l'idea di apportare aggiustamenti mirati, sebbene la situazione finanziaria imponga alcuni limiti evidenti.

Secondo quanto riporta RTI Esporte, il club sta incontrando difficoltà nelle trattative per la partenza di Joaquin Correa. L'ex attaccante dell'Inter era stato offerto al San Paolo nell'ambito di un accordo che coinvolgeva Nahuel Ferraresi e Pablo Maia, ma al momento la trattativa è bloccata. Lo stipendio del giocatore è considerato incompatibile con la realtà finanziaria del club. Ingaggiato con grandi aspettative, Correa percepisce circa 300.000 dollari al mese dal Botafogo.