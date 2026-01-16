Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia è tornato sulla vittoria del Milan in casa del Como. "La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. Il Milan se non esce dal guscio anche con le squadre medio-piccole, farà fatica a lottare per lo Scudetto. Allegri? E' un ottimo allenatore ma non un grande, perché non ha vinto a livello internazionale".
Scudetto, lotta Inter-Milan?—
"E' un campionato anomalo. Tutte e cinque lì davanti possono vincere lo Scudetto. Aumenteranno le partite, chi avrà più birra nell'ultimo mese e mezzo può avere la meglio. E' un campionato che ti giochi sugli scontri diretti".
