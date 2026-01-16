FC Inter 1908
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fernando Orsi dice la sua sul dibattito tra giochisti e risultatisti
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fernando Orsi ha parlato di Como-Milan e del dibattito che è scaturito al termine della gara tra giochisti e risultatisti. "È un luogo comune, si vince in tante maniere. Allegri ha vinto 6 scudetti e ha fatto due finali di Champions. Delle volte si esagera con le offese con uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni".

"Il Como ha fatto una gran partita, ma Allegri sa benissimo che ogni tanto puoi trovarlo scoperto, le squadre come il Como può succedere che perdano intensità nella partita e lì escono i grandi campioni di un avversario come il Milan""

