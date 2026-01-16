Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fernando Orsi ha parlato di Como-Milan e del dibattito che è scaturito al termine della gara tra giochisti e risultatisti. "È un luogo comune, si vince in tante maniere. Allegri ha vinto 6 scudetti e ha fatto due finali di Champions. Delle volte si esagera con le offese con uno degli allenatori più forti degli ultimi 20 anni".