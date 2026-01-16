E' stato accolto il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifica inflitte al suo attaccante

E' stato accolto il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifica inflitte al suo attaccante Nicolò Cambiaghi. La sanzione del giudice sportivo della serie A e' stata ridotta a un turno, gia' scontato nel recupero di ieri a Verona, e Cambiaghi torna cosi' a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica al Dall'Ara dalle 15.