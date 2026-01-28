Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato dell'Inter e in particolare ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.
"Ha avuto fortuna di trovare un'Inter forte e già collaudata? Troppo semplice dire così. I risultati oggi dicono altro, la personalità e l'umiltà come persona e tecnico ha portato l'Inter oggi ad arrivare a mettere una serie ipoteca sullo Scudetto. Ovvio, manca ancora tanto...".
(TMW Radio)
