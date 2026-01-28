Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro fin qui svolto da Chivu sulla panchina dell'Inter. "Ha avuto fortuna di trovare un'Inter forte e già collaudata? No, la fortuna la metto da parte. Ricordiamoci quando è stato assunto".

"Era uno scarto perché aveva detto di no Fabregas, una squadra che veniva dal ko col PSG. Non è scontato che un nuovo tecnico venga accolto bene dal gruppo, è stato bravissimo a farsi accettare, ci vuole carisma a riattivare le motivazioni di una squadra come quella. Ha cambiato il modo di giocare, poi ovvio che ha trovato del lavoro già fatto, ma come è capitato anche a Capello, Conte...".