Bucchioni: “Chivu? La fortuna la metto da parte e ricordiamoci una cosa. Era uno scarto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato dell'ottimo lavoro del tecnico sulla panchina dell'Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro fin qui svolto da Chivu sulla panchina dell'Inter. "Ha avuto fortuna di trovare un'Inter forte e già collaudata? No, la fortuna la metto da parte. Ricordiamoci quando è stato assunto".

"Era uno scarto perché aveva detto di no Fabregas, una squadra che veniva dal ko col PSG. Non è scontato che un nuovo tecnico venga accolto bene dal gruppo, è stato bravissimo a farsi accettare, ci vuole carisma a riattivare le motivazioni di una squadra come quella. Ha cambiato il modo di giocare, poi ovvio che ha trovato del lavoro già fatto, ma come è capitato anche a Capello, Conte...".

(TMW Radio)

