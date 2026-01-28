Caressa: “All’Inter manca una cosa, mi spiego. Luis Henrique? Mi dispiace ma…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Pisa a San Siro

Matteo Pifferi Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 16:03)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Pisa a San Siro:

"Non mi dilungo molto sull'Inter perché ha dimostrato tutta la sua forza. Sotto 2-0 col Pisa la partita poteva anche complicarsi e invece l'ha recuperata subito. Ho visto la partita con l'Arsenal e quella col Pisa, con l'Arsenal ha dimostrato di potersela giocare anche se in questo momento l'Arsenal non è quasi imbattibile ma molto forte, sicuramente la più forte in Europa col Bayern Monaco.

L'Inter ha dimostrato di poterci stare lì ma di non essere a quel livello, manca qualcosa e cioè la possibilità di controllare le partite e di vincerle anche quando non gioca al massimo del ritmo. Dipende anche, come dice Bergomi, dalla qualità e delle caratteristiche della rosa, c'è la grande assenza di Dumfries che non è stata ovviata. A me dispiace per Luis Henrique, per lui è stata una botta psicologica ma ha giocato male già con l'Arsenal, fa il compitino ma non incide. Non cerca di fare cose importanti, non si può giocare col freno a mano tirato, non si può sempre passarla indietro.

Ci sono livelli dei giocatori, possono migliorare ma solo De Zerbi ha tratto il massimo da Luis Henrique, dandogli più fiducia e usandolo diversamente. Quello potrebbe essere un problema per l'Inter ma non credo che il campionato sia finito, il vantaggio sta diventando consistente ma prima di dire che si giocherà per il secondo posto voglio aspettare, l'Inter avrà tante partite il Milan giocherà poco nelle prossime settimane e non può che essere un elemento"