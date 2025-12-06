fcinter1908 ultimora Braglia: “Il Como ha una società che ha rispetto dei ruoli, è un progetto da seguire. Non è…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del progetto del Como, prossimo avversario dell'Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del progetto del Como, prossimo avversario dell'Inter. L'ex giocatore elogia il lavoro svolto dalla società lariana. "Il Como ha una società che ha il rispetto dei ruoli, ognuno sa cosa deve fare".

"Il Como è un progetto da seguire, per come ha costruito questa realtà. Non è una piccola realtà, diventerà, anche per quello che sta facendo la società sul territorio, una grande società".

(TMW Radio)

