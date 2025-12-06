Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del progetto del Como , prossimo avversario dell'Inter . L'ex giocatore elogia il lavoro svolto dalla società lariana. "Il Como ha una società che ha il rispetto dei ruoli, ognuno sa cosa deve fare".

"Il Como è un progetto da seguire, per come ha costruito questa realtà. Non è una piccola realtà, diventerà, anche per quello che sta facendo la società sul territorio, una grande società".