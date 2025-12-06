Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del progetto del Como, prossimo avversario dell'Inter. L'ex giocatore elogia il lavoro svolto dalla società lariana. "Il Como ha una società che ha il rispetto dei ruoli, ognuno sa cosa deve fare".
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato del progetto del Como, prossimo avversario dell'Inter.
"Il Como è un progetto da seguire, per come ha costruito questa realtà. Non è una piccola realtà, diventerà, anche per quello che sta facendo la società sul territorio, una grande società".
